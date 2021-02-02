Ижевск, , 13:58 — REGNUM Бывший начальник одного из подразделений оборонного предприятия в Удмуртии осуждена по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение сведений, содержащих государственную тайну»). Рассмотрев дело в особом порядке, суд назначил ей штраф в размере 80 тыс. рублей.

Установлено, что осужденная отправляла электронные сообщения, в которых содержались данные под грифом «Секретно» и «Совершенно секретно», сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В результате указанных действий фигуранта «совершенно секретные» и «секретные» сведения, доверенные ей по работе, стали известны третьим лицам, допуска к государственной тайне не имеющим», — подчеркнули в пресс-службе.

Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ по Удмуртии. Благодаря своевременным действиям утечка информации была предотвращена.

Женщина раскаялась и признала вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прошлого года Верховный суд Удмуртии вынес приговор по аналогичной статье в отношении бывшего замначальника межмуниципального отдела МВД «Кезский». Установлено, что осужденная изготовила копии секретного документа, предварительно удалив сведения о присвоенном грифе секретности. После этого копии были направлены третьим лицам, не имевшим допуска к государственной тайне. Женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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