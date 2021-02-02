Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Балахнинского района Нижегородской области, использовавших поддельные купюры номиналом в 5 000 рублей при расчетах в магазинах. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По словам одного из задержанных, фальшивые деньги он купил в интернете, а впоследствии со знакомым забрал их из тайника, в который продавец-фальшивомонетчик положил поддельные банкноты.

Полицейские возбудили по трем фактам сбыта поддельных денежных знаков уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Теперь задержанным нижегородцам грозит лишение свободы на срок до восьми лет за совершенные преступления.