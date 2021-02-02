Киев, , 13:38 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в неоднократном минировании метро и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

«Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался», — сказано в сообщении.

В ходе обысков у мужчины нашли телефоны и сим-карты, с помощью которых он мог сообщать ложную информацию о минировании.

«Мы доказали причастность его к шести эпизодам», — рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

В пресс-службе добавили, что подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал. После долгой проверки взрывное устройство так и не было найдено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал