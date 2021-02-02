Киев, 2 февраля 2021, 13:38 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в неоднократном минировании метро и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.
В ходе обысков у мужчины нашли телефоны и сим-карты, с помощью которых он мог сообщать ложную информацию о минировании.
В пресс-службе добавили, что подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал. После долгой проверки взрывное устройство так и не было найдено.
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