Смоленск, , 13:32 — REGNUM В Смоленской области по факту смерти в прямом эфире одного из «треш-стримеров» следователи возбудили уголовное дело. Об этом 2 февраля сообщает региональное главное управление СКР.

«Следственными органами СК России по Смоленской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Напомним, в конце января местные СМИ сообщили, что в одной из соцсетей мужчина создал канал, на котором организовал прямые эфиры и склоняя участников к злоупотреблению алкоголем. Один из них — 60-летний мужчина — умер во время трансляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил на заседании, посвящённом противодействию треш-стримам, что их организаторов стоит наказывать по 282 статье УК РФ. Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в начале декабря 2020 года широкий резонанс получил треш-стрим. В прямом эфире блогера Стаса Решетникова, известного по прозвищам Панини и Reeflay, умерла его подруга. Самого стримера задержали.

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