Рязань, , 13:14 — REGNUM 31-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков, задержали полицейские в Рязани. При личном досмотре у него изъяли около 100 граммов запрещённых веществ, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, житель Михайловского района причастен к деятельности организованной группы интернет-магазина, которая в 2020 году распространяла наркотики в нескольких районах Рязанской области. Подозреваемого задержали на Московском шоссе, в кармане его куртки оперативники обнаружили упаковку с наркотическим средством синтетического происхождения массой около 100 граммов. В тайнике недалеко от места задержания злоумышленника полицейские достали из снега дозу с одним граммом наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.