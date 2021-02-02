Найроби, , 13:06 — REGNUM Напряженность вдоль кенийско-сомалийской границы сохраняется после того, как в кенийских полицейских стреляли, вероятно, военнослужащие национальной армии Сомали. Об этом сообщает кенийская газета The Star.

По информации журналистов издания, два офицера полиции входили в состав межведомственной группы. Они патрулировали пограничный пункт в районе Барри.

Офицеры перехватили двух сомалийских женщин, пытавшихся переправиться в кенийский город Мандера из района Булла-Хава.

Согласно полицейскому отчету, этих женщин допрашивала группа полицейских, когда члены Национальной армии Сомали прервали допрос. Отмечается, что в этот момент пятеро офицеров вооруженных сил Сомали начали стрелять в кенийских офицеров, ранив при этом двух офицеров.

Оба офицера в настоящее время находятся в госпитале Мандеры.

Высшие офицеры Службы безопасности посетили место происшествия и предостерегли кенийских офицеров от ответных мер.

«Место происшествия было осмотрено… Ситуация вокруг границы напряженная, но наши офицеры были предупреждены», — говорится в части отчета об инциденте.