Курган, , 12:34 — REGNUM Руководитель Управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов арестован по обвинению в растрате. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в период 2016 — 2019 годов высокопоставленный чиновник организовал премирование определенного круга подчинённых ему сотрудников, которые затем передавали ему часть премий в целях, не связанных со служебной деятельностью управления Росреестра.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных возможных эпизодов преступной деятельности чиновника, которого обвиняют по ч.3 ст.160 УК РФ («Растрата»).