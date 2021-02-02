Курган, , 12:23 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена и должностных лиц, подозреваемых в мошенничестве с жильём для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в июле 2015 года чиновники администрации города Катайска в интересах бизнесмена вынесли решение о переводе его нежилого помещения в жилое с перепланировкой и переустройством в многоквартирный дом. Получилось 16 квартир. Достоверно зная о проведенных некачественных строительных работ при перепланировке, чиновники через муниципальные контракты за 8 млн рублей приобретают эти квартиры для 16 сирот. Однако, согласно экспертной оценке объекта, данный многоквартирный дом не пригоден для проживания.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).