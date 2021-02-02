Джакарта, , 12:22 — REGNUM Баллон со сжиженным газом взорвался в доме на севере столицы Индонезии Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

По данным полиции Индонезии, взрыв произошел около 05:30 утра 2 февраля 2021 года.

В результате взрыва пострадали несколько домов. Четверо человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии расследует дело о продаже острова Лантиджанг в провинции Южный Сулавеси.

Подробнее в материале: В Индонезии расследуют дело о продаже острова из национального парка