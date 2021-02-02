Могадишо, , 12:19 — REGNUM По территории резиденции правительства Сомали в городе Дусамареб в ночь на 2 февраля было выпущено девять снарядов из миномёта в момент, когда там находился президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед. Об этом 2 февраля сообщает новостной портал Somali Guardian.

Как уточняет портал, на данный момент информация о пострадавших в результате обстрела не поступала. Также указывается, что власти страны подозревают в обстреле исламистских радикалов из террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме этого, отмечается, что охрана возле правительственной резиденции в Дусамаребе, расположенной на расстоянии 400 км в северо-западном направлении от столицы страны Могадишо, усилена. В городе проводится патрулирование армейскими нарядами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападение на гостиницу Afrik в сомалийском Могадишо.