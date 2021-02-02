Кызыл, , 12:15 — REGNUM Волки за месяц нанесли ущерб сельскому хозяйству Тувы на 1 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, об этом рассказал главе региона министр сельского хозяйства и продовольствия Айдын Дун.

За прошедший месяц бригады охотников-волчатников добыли 34 волка. Между тем, для снижения популяции хищников, как отмечается, необходимо ежегодно в течении 3−4 лет «изымать» не менее 600 особей. Однако в 2020 году было добыто менее 400 волков, а в предыдущие — чуть более 300.

«По результатам проведенного в 2020 году зимнего-маршрутного учета охотничьих ресурсов численность волка на территории республики составляет 1428 особей (2019 г. — 1637, а в 2018 г. — 1595)», — добавили в ведомстве.

Всего в настоящее время охоту на волков в регионе ведут 114 бригад, имеющих разрешение на добычу. Кроме традиционных методов охотники начали практиковать охоту с применением современных технических средств.

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