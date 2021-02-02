Саратов, , 12:19 — REGNUM В Саратовской области следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Натальи Мазиной.

Адвокат фигуранта уголовного дела Андрей Морозов в ближайшее время приступит к изучению материалов дела, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Наталья Мазина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

ИА REGNUM напоминает, по версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года ведомством Мазиной было заключено три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения данных контрактов и их приемки в медучреждениях министр и другие должностные лица министерства знали о несоответствии закупаемых аппаратов условиям государственного контракта, однако дали указания главным врачам клиник принять оборудование. Следствие считает, что позднее Наталья Мазина организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, чем причинила ущерб бюджету Саратовской области на сумму более 53 млн рублей.

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