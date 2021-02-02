Красноярск, , 12:09 — REGNUM В Красноярске Роспотребнадзор проводит исследование проб воды из водозабора «Гремячий лог» после массового отравления некачественной водой жителей города. Об этом 2 февраля сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

«По состоянию на 2 февраля среди жителей Октябрьского района города Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пациенты находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники ведомства проводят исследование проб воды из водозабора «Гремячий лог», а также биоматериала заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля появилась информация о том, что жителям нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска стало плохо после использования холодной воды из-под крана.

Ранее в этих домах отключали холодное водоснабжение. Самочувствие жителей ухудшилось после возобновления подачи воды. По данному факту следователи проводят проверку.

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