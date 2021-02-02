Барнаул, , 11:55 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о непогоде. По данным синоптиков, 3 и 4 февраля в регионе ожидается сильный снег, по югу — мокрый снег, местами метели. Порывы ветра при этом могут достигать 23 метров в секунду. На дорогах — гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха при этом составляет — 10 °C, морозы отступили.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала всего неделю назад.

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