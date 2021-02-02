Палермо, Италия, , 11:57 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали на острове Сицилия 23 человек, которые подозреваются в связях с местными преступными группировками. Об этом 2 февраля сообщает агентство ASNA.

По информации источника, в числе задержанных двое местных полицейских и адвокат, все они подозреваются в пособничестве мафии.

При этом, по данным газеты Corriere della Sera, в офисе задержанного адвоката на протяжении двух лет якобы проходили встречи «главарей преступных группировок острова».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар был задержан в московском аэропорту «Домодедово».