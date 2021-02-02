Уфа, , 11:46 — REGNUM Три человека пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Сообщается, что поздно вечером 1 февраля спасатели получили информацию о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Караидельская.

Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали сильное задымление на втором этаже дома. Пять человек самостоятельно эвакуировались из зоны опасных факторов пожара. В квартире, из которой шел дым оплавилась стиральная машина, закоптились стены и потолок ванной комнаты, прихожей и кухни.

Отмечается, что пострадали двое мужчин и женщина. Они были доставлены в больницу №21.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии во время пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 23 человека