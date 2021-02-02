Запорожье, Украина, , 11:44 — REGNUM В Запорожье маршрутный автобус попал в аварию, пострадали 14 человек. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба «Укртрансбезопасности».

"Водитель маршрутного автобуса осуществлял перевозку 15 пассажиров по городскому маршруту № 81, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на электроопору», — сказано в сообщении.

Отмечается, что семь пассажиров получили травмы и были госпитализированы, позже ещё семь человек обратились за помощью.

Водитель автомобиля 1987 года рождения скрылся с место происшествия. Его разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области поезд столкнулся с маршруткой. В результате погиб один человек, ещё один пострадал.

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