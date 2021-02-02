Ижевск, , 11:26 — REGNUM В Ижевске был задержан 33-летний неработающий местный житель. В ходе осмотра его автомобиля полицейские обнаружили в обшивке 10 пакетов с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 9,996 кг, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Было установлено, что задержанный является курьером межрегионального интернет-магазина. Закладку он забрал в лесополосе во Владимирской области с целью дальнейшего распространения.

Также правоохранители обнаружили девять тайников с наркотиками, оборудованных задержанным, в Пермском крае и Свердловской области. Общая масса изъятых из тайников наркотических средств составила около 12 кг.

В отношении жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Мужчина водворен в изолятор временного содержания. По данным МВД, за данное преступление предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае по подозрению в незаконном сбыте наркотиков был задержан 18-летний неработающий житель Ижевска. У молодого человека было изъято несколько свертков с синтетическим наркотическим средством. В дальнейшем было обнаружено два тайника, оборудованных подозреваемым в лесопосадке. Установлено, что задержанный является закладчиком интернет-магазина, реализующего наркотики на территории Удмуртии.