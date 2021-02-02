Апалу, , 11:30 — REGNUM Пожарный, которого смыло паводком во время спасательной операции в греческой деревне Апалу, найден мертвым в понедельник, сообщает AMNA 1 февраля.

Пожарный был буквально сметен быстротекущей водой, которая затопила дороги в районе Апалу в результате проливных дождей в ночь на воскресенье.

Известно, что мужчина ехал на автомобиле в ходе спасательной операции, чтобы забрать детей и учителей из терпящего бедствия региона.

1 февраля вокруг города Александруполис дороги превратились в реки в населенных пунктах из-за продолжающихся сильных дождей, которые начались в ночь на 31 января. Многие учащиеся и педагоги оказались в ловушке: они были в безопасности в школах, но не могли безопасно вернуться домой из-за большого количества воды на дорогах и продолжающегося ливня.