Хмельницкий, Украина, 2 февраля 2021, 11:28 — REGNUM В Хмельницкой области сотрудники правоохранительных органов Украины раскрыли группу, члены которой могли заниматься изготовлением фальшивых купюр. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба МВД страны.
Предполагаемыми организаторами группы могут быть 38-летний мужчина, ранее отбывавший наказание за умышленное убийство, а также 32-летний одессит, которого ранее привлекали за незаконное обращение с оружием.
В ходе 18 обысков у подозреваемых нашли сотни тысяч фальшивых гривен, а также иностранных валют, клише, оборудование для изготовления подделок, оружие и наркотики.
Наиболее часто подделываемой оказалась купюра номиналом 500 гривен, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Польшей украинские пограничники задержали мужчину, который пять лет скрывался от правосудия. Его подозревают в совершении умышленного убийства.
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