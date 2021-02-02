Барнаул, , 11:23 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю нашло основания для возбуждения уголовного дела по факту смерти экс-министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Александра Назарчука. Как сказано сегодня, 2 февраля, официальном сообщении ведомства, речь идёт о признаках преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Александр Назарчук Архив телекомпании АТН

Напомним, видный российский политик Александр Назарчук был найден мёртвым накануне, 1 февраля, в поселке Солнечный, Первомайского района Алтайского края. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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