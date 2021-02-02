Уфа, , 11:24 — REGNUM 13-летний спортсмен госпитализирован в тяжелом состоянии после спарринга со сверстником на соревнованиях по национальной борьбе «Куреш» в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, днем 30 января 2021 года в спортзале детской юношеской спортивной школы села Бакалы проходили соревнования по национальной борьбе «Куреш». В ходе спарринга 13-летний спортсмен получил травмы. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка лицам, которые ответственны за соблюдение требований безопасности при проведении соревнований.

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