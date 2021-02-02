Архангельск, , 11:17 — REGNUM Бывшему и.о. министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявлено обвинение в развращении школьниц и распространении порноматериалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

«По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через специально созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что первоначально в ходе допроса экс-глава министерства признал свою вину. Однако в последующем линию поведения изменил, отказавшись выражать свое отношение к предъявленному обвинению. В настоящее время Гнедышев находится на домашнем аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, Гнедышев был назначен и.о. министра образования и науки Архангельской области в августе 2020, после того, как с поста министра был уволен Олег Полухин. В октябре Гнедышева задержали по подозрению в развращении школьниц. В сети в его поддержку была опубликована петиция, которую подписали 456 человек.