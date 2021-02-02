Кабанский район, Бурятия, , 11:09 — REGNUM На Байкале 1 февраля под лёд ушёл очередной автомобиль, унося с собой жизни двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, трагедия на этот раз произошла в 15 км от села Дубинино в Кабанском районе Бурятии.

В машине марки «Лада Нива» ехали три человека. Одному из них удалось выбраться из машины и добраться до населённого пункта на берегу.

На место для уточнения информации выехали спасатели. Как отмечается, за неделю на Байкале в результате провала под лёд на автомобиле утонули четыре человека. Между тем, риск выезда на лёд озера будет расти.

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильное потепление. Становление ледового покрова на воде может остановиться. В связи с этим возрастает риск провала под лед. Отговорите своих родных от посещения водоемов», — отметили в управлении.

Читайте ранее в этом сюжете: На Байкале в провалившихся под лёд машинах погибли два человека