Чита, , 11:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 34 845 человек, причём 210 из них обнаружили за последние сутки.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 649 человек (+5 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 87 94 (-7 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 36 (+1 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 32 766 пациентов (+237 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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