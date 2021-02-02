Таруса, Калужская область, , 11:28 — REGNUM К 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорён судом за убийство 58-летнего отца житель деревни Парсуково Тарусского района, сообщили 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, вечером 29 августа 2020 года мужчина находился по месту жительства со своим отцом. В результате возникшего между конфликта подсудимый нанёс отцу множественные телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

О произошедшем виновник убийства сообщил родственникам. На момент происшествия и отец, и сын находились в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: Отцеубийца осужден на 12 лет лишения свободы (Калужская область)