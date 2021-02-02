Энгельс, Саратовская область, , 11:13 — REGNUM В городе Энгельс студентка образовательного учреждения подозревается в хищении денежных средств у преподавателя. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, 16 января 17-летняя студентка одного из колледжей в Энгельсе, воспользовавшись мобильным приложением банка, установленном на сотовом телефоне 65-летней преподавательницы учебного заведения, тайно перевела с карты педагога 8 тыс. рублей на свою банковскую карту.

Сотрудники полиции установили и задержали личность злоумышленницы. Следствие выясняет все обстоятельства преступления, за совершение которого студентке грозит до 6 лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии задержали 46-летнего водителя такси по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счета»). В конце декабря 2020 года рабочий одного из ижевских заводов возвращался домой на такси. Он расплатился за поездку с использованием мобильного приложения, выходя из автомобиля он выронил телефон. Водитель, который увидел и запомнил пароль, воспользовался чужим телефоном и похитил через несколько мобильных приложений банков 285 тыс. рублей. Деньги были потрачены на закрытие имеющихся у таксиста долгов.

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