Кейптаун, , 10:53 — REGNUM Число погибших на шахтах в ЮАР выросло на 18% в 2020 году из-за несчастных случаев. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на предварительные данные Совета по минеральным ресурсам ЮАР.

По данным организации, к 14 декабря в отрасли было зарегистрировано 58 смертельных случаев по сравнению с 49 смертями за аналогичный период 2019 года.

Совет зарегистрировал в общей сложности 51 случай с летальным исходом в 2019 году, что является самым низким показателем смертности с начала записи этих данных.

Низкий уровень безопасности на южноафриканских шахтах, которые являются одними из самых глубоких в мире, вызывает озабоченность инвесторов и является основной причиной более низкой оценки их эксплуатационными компаниями по сравнению с мировыми аналогами.

«То, что мы зафиксировали рост числа несчастных случаев со смертельным исходом в 2020 году, несмотря на частичную остановку работы шахт и сокращение операций на ранних стадиях карантинных мер, крайне разочаровывают нас», — заявил глава Совета по минералам Мхолиси Мгожо во время виртуальной конференции.