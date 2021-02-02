Кызыл, , 10:45 — REGNUM Сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений при строительстве ясельных пристроек к детским садам в Кызыле, а также шести районах Тувы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Часть ясельных пристроек органами местного самоуправления незаконно введена в эксплуатацию, строительный надзор за ходом их строительства органами власти республики не осуществлялся», — отметили в прокуратуре.

Как отмечается, для устранения нарушений внесены представления в адрес органов местного самоуправления. Между тем, в Кызыле и посёлке Каа-Хем организована дополнительная проверка по сообщению ГТРК «Тыва» о холоде в яслях.

По данным журналистов, в отделении для приёмов температура составляет 18 градусов тепла. В спальной столбик термометра поднялся до +21 при норме +23… +25. В игровой зоне сотрудники учреждения смогли довести температуру до нормальных +24 градусов за счёт дополнительного обогревателя. При этом из-за повышенной влажности в здании уже появилась плесень.