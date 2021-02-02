Джакарта, , 10:41 — REGNUM Землетрясение силой 5 баллов произошло в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 2 февраля 2021 года в 01:33 по местному времени.

Согласно источнику, эпицентр землетрясения находился в 113 км к северо-западу от Туала (Малуку), а очаг — на глубине 66 км.

Жителей Индонезии предупредили об опасности возникновения новых подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 на территории Гайаны.

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