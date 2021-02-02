Варшава, , 10:27 — REGNUM В Скаржиске-Каменном (Свентокшисское воеводство, Польша) 1 февраля произошел большой пожар — огнем оказалось охвачено двухэтажное здание ресторана. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По прибытии к месту происшествия пожарные обнаружили, что нижний этаж площадью около 250 квадратных метров был полностью охвачен огнем, который перекинулся и на верхний этаж с такой же площадью через внешний фасад здания.

«Спасатели обратились за помощью в службу газа, потому что были опасения, что газовая система, проходящая через здание, могла взорваться. После того, как она была отключена, они потушили здание», — сообщил пресс-секретарь местной пожарной службы Марчин Нига.

На момент пожара в здании находились две женщины — сотрудницы ресторана, но они успели покинуть здание, как только почувствовали возгорание.

«Заметив дым, женщины благополучно эвакуировались на улицу и не пострадали», — заключил Мрачин Нига.

В тушении пожара принимало участие 48 спасателей. Причина возгорания устанавливается.