Посёлок Бугры, Ленинградская область, , 10:39 — REGNUM Жительница поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области сообщила в полицию о многолетнем насилии над своей несовершеннолетней дочерью со стороны бывшего сожителя. Об этом 2 февраля сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ночью 2 февраля в отдел полиции обратилась 35-летняя мать девочки 2005 года рождения. Она заявила, что её сожитель, уроженец Дагестана, на протяжении пяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери .

«Сейчас мужчина скрывается. На него составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

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