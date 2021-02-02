Бакчарский р-н , , 10:17 — REGNUM В Бакчарском районе Томской области выясняют причины отравления десятков воспитанников школы-интерната.

Лечение после пищевого отравления в настоящее время проходят около 30 воспитанников школы-интерната. По словам главы района Сергея Реверы, источник заражения устанавливает Роспотребнадзор.

Ревера подчеркнул, что ученики Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе получили пищевое отравление неделю назад. Их направили в Томск, так как в районе нет инфекционного отделения.

«Дети находятся в состоянии средней и лёгкой степени тяжести», — цитирует Реверу Riatomsk.ru.

Проводится санитарная обработка здания школы. Также на месте работают следователи.

Добавим, в Крыловской школе-интернате обучаются более 50 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске управление Роспотребнадзора выясняет причины массового пищевого отравления 32 учеников одной из гимназий.

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