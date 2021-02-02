Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM Из-за пожара спасатели эвакуировали 14 работников Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону. Эту информацию уточнили в региональном управлении МЧС России 2 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания в рентген-кабинете, расположенном на первом этаже, эвакуировали 40 человек.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в Ростовском онкоинституте вспыхнул в 9:13 мск. Спустя 24 минуты возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

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