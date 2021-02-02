Измир, Турция, 2 февраля 2021, 10:16 — REGNUM С призывом к жителям Измира не выходить на улицы без особой нужды из-за подтопления ряда районов города обратилась городская администрация. Об этом 2 февраля сообщается в ее распространённом коммюнике.
«Пожалуйста, не выходите на улицу без необходимости и не пользуйтесь личным автотранспортом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что несколько районов Измира, в числе которых Алиага, Фоча и Дикили, оказались подтопленными из-за ливней, которые в настоящее время наблюдаются в западной части Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Папуа — Новой Гвинее в результате вызванного наводнением оползня погибли пять человек, ещё трое числятся пропавшими без вести.