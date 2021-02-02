Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM Пожар в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону ликвидирован. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС России 2 февраля.

Ликвидация пожара объявлена в 9:37 — спустя 24 минуты после поступившего в экстренные службы сигнала о происшествии.

ИА REGNUM сообщало, что очаг возник в рентген-кабинете. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Медработники эвакуированы.

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