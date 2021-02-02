Джокьякарта, Индонезия, , 10:05 — REGNUM Правительство Джокьякарты в Индонезии продлило режим чрезвычайной ситуации с 1 по 28 февраля 2021 года в связи с извержением вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Продление режима чрезвычайной ситуации в Джокьякарте связано с усилением вулканической активности Мерапи.

Сохраняется потенциальная опасность извержения вулканического материала.

Как сообщало ИА REGNUM, центр исследований геологических катастроф Индонезии направил дрон к вулкану Мерапи для отслеживания дальности скольжения горячих облаков.

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