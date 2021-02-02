Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие стуки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 2 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили вооружение БМП, крупнокалиберные пулемёты и подствольные гранатомёты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Александровка, Минеральное, Ленинское», — сказано в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, сутками ранее ВСУ три раза обстреляли территорию ДНР, в частности, выпустили 16 мин калибра 120 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждёт более активного участия США в урегулировании конфликта в Донбассе.

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