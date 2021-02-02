Красноярск, , 10:02 — REGNUM Маршрутный автобус врезался в дерево в Красноярске. ДТП произошло поздно вечером 1 февраля в районе «Торгового квартала».

По словам очевидцев, автобус двигался в сторону центра, в салоне находились около десяти человек.

Маршрутка тронулась с остановки с открытыми дверями. Через какое-то время автобус начало заносить на встречную полосу. Скорость была небольшой, и пассажиры выпрыгивали из салона прямо на ходу, передаёт «7 канал Красноярск».

Автобус занесло на газон рядом со стоянкой «Торгового квартала», он врезался в дерево и продолжал буксовать. Водитель был без сознания, его вытащили из салона пассажиры и водители других маршруток. Для мужчины вызвали скорую помощь.

По данным ГИБДД, за рулём водителю автобуса стало плохо, он выехал на полосу встречного движения. Маршрутка врезалась в дерево, пассажиры не пострадали, сообщает Newslab.ru.

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