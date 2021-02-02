Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Вандалы повредили гипсовую скульптуру апостола Петра, установленную в нише фасада колокольни Крестовоздвиженского (казачьего) собора на Лиговском проспекте. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Повреждение гипсовой скульптуры на колокольне собора заметили 31 января. Материальный ущерб составил более 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Надвратная колокольня собора была построена в 1812 году. В композицию органично вошли две невысокие часовни, соединенные с колокольней дугообразными крытыми галереями из спаренных колонн. В нишах колокольни помещаются скульптуры, изображающие апостолов Петра и Павла. Колокольня имеет около 28 сажень высоты (около 60 м).

Ее верхняя часть украшена восьмью гипсовыми изображениями апостолов, нижняя — четырьмя. Кованые железные решетки работы кузнечного мастера Федора Мартьянова были вставлены в пролеты в 1853 году.