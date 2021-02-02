Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM На месте пожара в Ростовском онкоинституте объявлена ликвидация открытого горения, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 февраля.

«В 9:24 ликвидация открытого горения на площади 20 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают 32 человека и девять единиц техники.

Напомним, что о пожаре в рентген-кабинете стало известно в 9:13. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Проведена эвакуация персонала.

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