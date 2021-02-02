Кижингинский район, Бурятия, , 09:58 — REGNUM В Кижингинском районе Бурятии задержан 17-летний подросток по подозрению в убийстве 39-летнего мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело убитого было найдено в одном из домов в селе Кижинга 1 февраля.

Выяснилось, что подрабатывающий на близлежащей ферме подросток со взрослым мужчиной незадолго до трагедии вместе распивали алкоголь. По версии следствия, во время застолья подозреваемый попросился остаться на ночлег, на что получил согласие.

«Тогда подросток сходил в магазин за очередной порцией спиртного. Но когда вернулся, недавний собутыльник внезапно ударил его рукой по лицу. Обвиняемый в ответ стал избивать мужчину кулаками, затем повалил на пол и нанес с силой еще несколько десятков ударов ногами в тяжелых ботинках противнику по голове», — отметили в управлении.

В результате от полученных травм потерпевший умер на месте. Подросток же вышел из дома и скрылся. Тело было найдено сестрой мужчины на следующее утро. Задержать предполагаемого убийцу правоохранителям удалось благодаря камере магазина, где тот покупал алкоголь.

Подросток после задержания дал подробные показания о происшествии. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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