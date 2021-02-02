Саратов, , 10:02 — REGNUM В Саратове организована доследственная проверка после получения ожогов малолетним ребенком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Днем 1 февраля в частном детском саду в Ленинском районе Саратова воспитатель проводила гигиенические процедуры детям. «Пока 2-летний мальчик мыл руки водой из крана, воспитатель отвлеклась на другого ребенка. В это время, по предварительным данным, малыш перекрыл подачу холодной воды, и на него попала горячая вода», — говорится в сообщении. В больнице у ребенка диагностировали ожоги верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени общей площадью 10%. Ребенку оказывается необходимая медпомощь.

Следовали осмотрели место происшествия. Затребована документация о работе частного дошкольного учреждения. Ведется опрос персонала и родителей пострадавшего мальчика. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в одном из детских садов Полевского (Свердловская область) несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы.

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