п. Парголово, , 09:58 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга начала поиски злоумышленников, которые похитили пожертвования прихожан — золотые украшения — из храма в Парголово в Выборгском районе города. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пропажу золотых украшений из оклада одной из икон храма в поселке Парголово в Санкт-Петербурге заметили 1 февраля. В 14:27 на место прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели место преступления.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника», — уточнили в ведомстве.