Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Пожар в здании Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону начался в рентген-кабинете. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 февраля.

Информация о происшествии в медицинском учреждении, расположенном на улице 14-я линия, поступила в 9:13 мск. Очаг возник на первом этаже. Огонь успел распространиться на площади 20 кв. метров.

В настоящее время пожар локализован. На месте продолжают работать спасатели. Эвакуировано 40 человек. Это сотрудники Ростовского онкоцентра. Пострадавших нет.

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