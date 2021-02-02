Гаврилов-Ям, Ярославская область, 2 февраля 2021, 09:51 — REGNUM В Ярославской области в селе Великое Гаврилов-Ямского района неизвестные украли часть подсветки храма Покрова Богородицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Великосельского поселения Виталий Водопьянов.
Ансамбль Покровского храма — одна из архитектурных жемчужин Ярославской области, его называют «Великосельским кремлём». В 2020 году по инициативе администрации поселения была сделана подсветка храма. Деньги на это частично дали местные предприниматели. Неизвестные украли три прожектора, освещавшие восточную сторону церкви.
Писать заявление в полицию Виталий Водопьянов не стал. Глава поселения обратился к вандалам с просьбой вернуть похищенное имущество.
Проснётся ли совесть у похитителей?