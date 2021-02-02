Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM На Лесном кладбище Екатеринбурга спилили 24 креста на могилах. Об этом журналистам сообщили посетители кладбища.

По словам одного из горожан, он присутствовал на месте 30 января 2021 года и обнаружил, что на могиле спилили крест. Акты вандализма были совершены и над другими могилами.

«Источник, близкий к администрации кладбища, рассказал, что кресты спиливал бездомный, который часто гуляет неподалеку», — передаёт портал «Е1».

Полицейские уже задержали подозреваемого. Возможно, он спиливал кресты для того, чтобы согреться в холодную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ново-Волковском кладбище (Санкт-Петербург) украли бронзовый бюст с могилы Героя Советского Союза Василия Мациевича.

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