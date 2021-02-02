Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM Следователи в Бурятии начали проверку по сообщениям в СМИ о водителе улан-удэнского маршрута, не выпустившем из автобуса 12-летнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По пути ребёнку стало плохо, но водитель проигнорировал его просьбу об остановке. В результате его стошнило в салоне. В наказание водитель принудительно увёз мальчика на конечную остановку, после чего ему пришлось ещё полтора часа добираться до дома в мороз.

«Так как в публикации содержались сведения о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы водителем маршрутного автобуса, а также оставлении ребенка в опасности, по данному факту… начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия», — отметили в управлении.

Решение в отношении водителя будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, на конечной остановке водитель заставил ребёнка убрать салон автобуса. В администрации Улан-Удэ ранее заявили о его увольнении по итогам разбирательств.

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