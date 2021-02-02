Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону загорелось здание Национального медицинского исследовательского центра онкологии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 февраля.

Сообщение о возгорании в рентген кабинете, расположенном на первом этаже, в экстренные службы поступило в 9:13 мск. Площадь пожара составляет 20 кв. метров. В настоящее время пожар локализован.

Спасатели эвакуировали 40 медицинских работников. В результате происшествия никто не пострадал.