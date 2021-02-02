Нижний Новгород, , 09:48 — REGNUM Пассажирский самолет, который вылетел из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, следуя рейсом А4−254, возвратился в аэропорт отправления из-за проблем в работе двигателя. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта «Стригино».

"Через несколько минут после взлета самолет, выполняющий рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону, столкнулся с технической проблемой — помпажом двигателя. Было принято решение вернуться на аэродром вылета», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Также уточняется, что на борту самолета было 95 пассажиров и 6 членов экипажа и отмечается, что в данный момент работа аэропорта ведется без ограничений.

При этом в Приволжской транспортной прокуратуре указали, что в нижегородский аэропорт вынужденно вернулся лайнер Sukhoi Superjet 95 и что на борту было не 95 пассажиров, а 84.

«По поручению приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав потребителей, то есть пассажиров данного рейса перевозчиком, в том числе ситуацию с оказанием им услуг, предусмотренных законом», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля самолет, на котором находились президент Эквадора Ленин Морено, первая леди и делегация официальных лиц, был вынужден совершить экстренную посадку в Вашингтоне из-за технических неполадок.